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Эти отношения прошли свой путь: звезда фильма "Мошенницы" Ребел Уилсон снова холостячка

Эти отношения прошли свой путь: звезда фильма "Мошенницы" Ребел Уилсон снова холостячка
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Австралийская актриса, звезда “Идеального голоса” и “Мошенницы” Ребел Уилсон снова холостячка. Знаменитость объявила, что о расставании со своим молодым бойфрендом - миллионером Джейкобом Бушем.

На своей странице в Инстаграме актриса опубликовала новый снимок, в подписи к которому написала, что одинока.

"Много мыслей ... Одинокая девушка идет на Супербоул" - подписала снимок Ребел.

Источники, близкие к актрисе, также подтвердили разрыв пары, заявив, что эти отношения прошли свой путь.

 
 
 
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Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Ребел Уилсон и Джейкоб буш познакомились в 2019 году, после чего у них закрутился роман. Актриса часто делилась снимками своего бойфренда в соцсетях и появлялась с ним на светских мероприятиях.

 
 
 
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Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Стоит отметить, что Уилсон назвала 2020 год своим "Годом здоровья" и начала активно худеть. Уже летом она похвасталась первыми результатами показав фото с первыми результатами. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Актриса, Отношение, Ребел Уилсон.
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