Эти отношения прошли свой путь: звезда фильма "Мошенницы" Ребел Уилсон снова холостячка

Австралийская актриса, звезда “Идеального голоса” и “Мошенницы” Ребел Уилсон снова холостячка. Знаменитость объявила, что о расставании со своим молодым бойфрендом - миллионером Джейкобом Бушем.

На своей странице в Инстаграме актриса опубликовала новый снимок, в подписи к которому написала, что одинока.

"Много мыслей ... Одинокая девушка идет на Супербоул" - подписала снимок Ребел.

Источники, близкие к актрисе, также подтвердили разрыв пары, заявив, что эти отношения прошли свой путь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Ребел Уилсон и Джейкоб буш познакомились в 2019 году, после чего у них закрутился роман. Актриса часто делилась снимками своего бойфренда в соцсетях и появлялась с ним на светских мероприятиях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Стоит отметить, что Уилсон назвала 2020 год своим "Годом здоровья" и начала активно худеть. Уже летом она похвасталась первыми результатами показав фото с первыми результатами.