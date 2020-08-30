Ребел Уилсон удивила своими результатами похудения: минус 18 кг (Фото)

Ребел Уилсон последний год усердно работает над своим телом.
Актриса удивила поклонников на своей официальной странице в Интаграм своим преображением - она выложила первую фотографию, на которой продемонстрировала результаты похудения.
Она отметила, что ей осталось до конца 2020 года сбросить еще 8 килограмм. Фанаты поддержали такое стремление звезды.
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Напомним, Ребел начала активно бороться с лишним весом. Сейчас она занимается спортом и правильно питается.
Как сообщалось ранее, звезда "Идеального голоса" недавно призналась, что на некоторых проектах ей даже доплачивали, лишь бы она оставалась в весе.