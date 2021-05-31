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"МастерШеф. CELEBRITY": что известно о новом формате и когда первый выпуск (фото, видео)

"МастерШеф. CELEBRITY": что известно о новом формате и когда первый выпуск (фото, видео)
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram masterchefstb

Телеканал "СТБ" запускает новый проект под названием "МастерШеф. CELEBRITY", в котором примут участие яркие представители украинского шоу-бизнеса и актеры, телеведущие и участники известных зрителям проектов.

Популярные танцоры и семейные пары соберутся на кухне, чтобы показать свои кулинарные таланты.

В каждом выпуске проекта меряться кулинарным мастерством будут две звездные команды. Им придется полностью окунуться в атмосферу кухни "Мастер Шеф" и посоревноваться в легендарных конкурсах. Например, разгадать "кулинарного крокодила", приготовить блюдо без традиционных комплектующих или же выиграть эстафету.

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В кулинарных баталиях скрестят ножи: Джамала, Слава Каминская, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Мишель Андраде, Сергей и Снежана Бабкины, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Алена Шоптенко, Алина Гросу, Tayanna, Григорий Решетник, Дима Каднай, Jerry Heil, Александр Эллерт и Ксения Мишина, Надежда Матвеева, Иракли Макацария, Дарья Трегубова, Павел Зибров, Владимир Жогло, Александр Педан, Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк, Павел Вишняков.

Кто из звезд окажется лучшим кулинаром, определят судьи: бессменный судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович.

Премьера "Мастер Шеф. CELEBRITY" состоится уже 12 июня!

 Ранее "Телеграф" сообщал, кто прошел в финал третьего сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

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Олег Скрипка, Шоу, Даша Астафьева, Наталья Могилевская, Алина Гросу, Павел Зибров, Оля Полякова, Виталий Козловский, Мастер-шеф, Григорий Решетник, Александр Педан, Ольга Сумская, Джамала, Дмитрий Танкович, Надежда Матвеева, Слава Каминская, Иракли Макацария, Сергей Бабкин, Алена Шоптенко, TAYANNA, Мишель Андраде, Снежана Бабкина, Юрий Ткач, Александра Зарицкая, Павел Вишняков, Дарья Трегубова, Jerry Heil, Евгений Кот, Ксения Мишина, Владимир Жогло, Александр Эллерт, Дмитрий Каднай, МастерШеф. CELEBRITY, Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк.
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