"МастерШеф. CELEBRITY": что известно о новом формате и когда первый выпуск (фото, видео)

Телеканал "СТБ" запускает новый проект под названием "МастерШеф. CELEBRITY", в котором примут участие яркие представители украинского шоу-бизнеса и актеры, телеведущие и участники известных зрителям проектов.
Популярные танцоры и семейные пары соберутся на кухне, чтобы показать свои кулинарные таланты.
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В каждом выпуске проекта меряться кулинарным мастерством будут две звездные команды. Им придется полностью окунуться в атмосферу кухни "Мастер Шеф" и посоревноваться в легендарных конкурсах. Например, разгадать "кулинарного крокодила", приготовить блюдо без традиционных комплектующих или же выиграть эстафету.
В кулинарных баталиях скрестят ножи: Джамала, Слава Каминская, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Мишель Андраде, Сергей и Снежана Бабкины, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Алена Шоптенко, Алина Гросу, Tayanna, Григорий Решетник, Дима Каднай, Jerry Heil, Александр Эллерт и Ксения Мишина, Надежда Матвеева, Иракли Макацария, Дарья Трегубова, Павел Зибров, Владимир Жогло, Александр Педан, Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк, Павел Вишняков.
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Кто из звезд окажется лучшим кулинаром, определят судьи: бессменный судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович.
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Премьера "Мастер Шеф. CELEBRITY" состоится уже 12 июня!
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Ранее "Телеграф" сообщал, кто прошел в финал третьего сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".