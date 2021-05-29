Кулинарные шедевры из вареников и винегрета и сладкая "Звезда смерти": кто прошел в финал проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото)

В субботу, 29 мая, прошел семнадцатый выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".
В первом конкурсе участников ждали полуфабрикаты и остатки готовых блюд - то, что обычно хранится в холодильнике обычного человека. Задача состоит в том, чтобы внимательно проанализировать продукты на полках, разобрать остатки и приготовить из них новые, интересные блюда, которые поразят судей.
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Хуже всех с задачей справилась команда желтых - Эля и Виктор, которым хорошо удалось только одно блюдо. Поэтому они получили черные фартуки.
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Следующий конкурс поразил всех. Сильнейшие участники второго сезона вернулись на кухню, чтобы выяснить, какой же сезон талантливый и более умелым. Специально для этого испытания пригласили рестораторов, которые будут оценивать умение соперников: Яков Лившиц, Екатерина Авдеева и Максим Храмов. В этом конкурсе всем пришлось выложиться по полной.
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Поваров в черных фартуках ожидают диорамы с космическими сюжетами. Приглядевшись, в них можно узнать культовые научно-фантастические фильмы. Каждому участнику нужно будет приготовить планету, которая идеально впишется в космическую картинку.
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Отметим, что это последняя битва черных в третьем сезоне "Профессионалов", так как из-за коронавируса проект покинула участница Стелла Клименко.
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Итак, в финал проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" проходят: Лилия Стоянова, Николай Люлько, Виктор Шайдецкий, Элеонора Баранова и Владислав Цымбалюк.
Чтобы посмотреть онлайн 17 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!
5 июня в 19:00 смотрите 18 выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ". Не пропустите!
Напомним, что в прошлом выпуске проект "Мастер Шеф" покинул Николай Мигаль.