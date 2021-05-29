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Кулинарные шедевры из вареников и винегрета и сладкая "Звезда смерти": кто прошел в финал проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото)

Кулинарные шедевры из вареников и винегрета и сладкая "Звезда смерти": кто прошел в финал проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" (фото)
Обновлено 22:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram masterchefstb

В субботу, 29 мая, прошел семнадцатый выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".

В первом конкурсе участников ждали полуфабрикаты и остатки готовых блюд - то, что обычно хранится в холодильнике обычного человека. Задача состоит в том, чтобы внимательно проанализировать продукты на полках, разобрать остатки и приготовить из них новые, интересные блюда, которые поразят судей.

Хуже всех с задачей справилась команда желтых - Эля и Виктор, которым хорошо удалось только одно блюдо. Поэтому они получили черные фартуки.

Следующий конкурс поразил всех. Сильнейшие участники второго сезона вернулись на кухню, чтобы выяснить, какой же сезон талантливый и более умелым. Специально для этого испытания пригласили рестораторов, которые будут оценивать умение соперников: Яков Лившиц, Екатерина Авдеева и Максим Храмов. В этом конкурсе всем пришлось выложиться по полной.

Поваров в черных фартуках ожидают диорамы с космическими сюжетами. Приглядевшись, в них можно узнать культовые научно-фантастические фильмы. Каждому участнику нужно будет приготовить планету, которая идеально впишется в космическую картинку. 

Отметим, что это последняя битва черных в третьем сезоне "Профессионалов", так как из-за коронавируса проект покинула участница Стелла Клименко.

Итак, в финал проекта "Мастер Шеф. Профессионалы-3" проходят: Лилия Стоянова, Николай Люлько, Виктор Шайдецкий, Элеонора Баранова и Владислав Цымбалюк.

Чтобы посмотреть онлайн 17 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

5 июня в 19:00 смотрите 18 выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ". Не пропустите!

Напомним, что в прошлом выпуске проект "Мастер Шеф" покинул Николай Мигаль.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

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Шоу, Мастер-шеф.
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