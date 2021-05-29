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На фоне слухов о расставании: Ксения Мишина рассказала, почему удалила совместные снимки с Эллертом

На фоне слухов о расставании: Ксения Мишина рассказала, почему удалила совместные снимки с Эллертом
14:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник комик Александр Эллерт все чаще попадают в СМИ с неприятными новостями.  Пару постоянно ловят на "расставании": то они поотписывались друг от друга, то поудаляли совместные фото. 

На пост-шоу "Холостяка 11 сезон" "Как выйти замуж", Ксения пришла поддержать Юлию Зайку. Ну и конечно же Григорий Решетник не мог не спросить актрису об отношениях с Эллертом. Комик также пришел в студию вместе со своей возлюбленной.

Пара опровергла все слухи об их расставании, и отметила, что они и действительно сейчас реже видятся, даже несмотря на то, что живут вместе. Актриса часто пропадает на съемках, и приходит домой только под утро, а Саша уходит с утра. А фото Мишина удалила, потому что больше не хочет выносить личное на публику. 

 
 
 
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Публикация от @muffinsmood

На вопрос о разногласиях, и том, как они их решают, Ксюша ответила, что просто садятся и разговаривают. При этом Мишина просит начинать эти разговоры со слов "Любимая", ведь так уже проще и легче воспринимать любую информацию. 

А новой "Холостячке" Злате Огневич актриса посоветовала не слушать никого вокруг, а идти только на поводу у своего сердца. 

Ранее, "Телеграф" сделал подборку самых соблазнительных образов певицы Златы Огневич, от которых перехватывает дыхание.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 73

Все по теме:

Отношения, Холостяк, Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт.
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