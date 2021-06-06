Дорофеева дерзко и со спецэффектами дала первый сольный концерт: Pozitiff там тоже засветился (видео)

В субботу, 5 июня, в украинской столице в КВЦ Парковый состоялся первый сольный концерт певицы Нади Дорофеевой, которая выступает под сценическим псевдонимом DOROFEEVA. Добавим, что в качестве приглашения на свой концерт артистка ранее выставила фото с нижним бельем.

Во время пения бывшая солистка дуэта "Время и Стекло" задействовала много талантливых танцоров, которые дополняли яркие номера артистки со спецэффектами. Певица выходила на сцену в красивых концертных нарядах, которые долго разрабатывала с дизайнерами.

Дорофеева познакомила зрителей, которых было на концерте полторы тысячи (судя по проданным билетам) с новым сольным репертуаром, а также исполнила старые хиты с некоторыми коллегами.

Певица исполнила песню "Глубоко" с Дмитрием Монатиком.

По окончанию концерта исполнительница подготовила попурри из хитов группы "Время и Стекло", где к ней присоединился Алексей Завгородний, известный как Позитив.

Не пропустил мероприятие и телеведущий Алексей Дурнев. Дорофеева со сцены подошла к блогеру и запела с ним хит "Имя 505".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала свою победу в проекте "Голос країни. Перезавантаження".