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"Сережа - невероятный пример для каждого": Надя Дорофеева прокомментировала свою победу в "Голосі країни"

"Сережа - невероятный пример для каждого": Надя Дорофеева прокомментировала свою победу в "Голосі країни"
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 апреля прошел суперфинал популярного вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження". Победителем стал парень, которого прозвали душой этого сезона - Сергей Лазановский. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Простого парня из Ивано-Франковской области к победе привела тренер-дебютант взрослого "Голосу" Надя Дорофеева. На своей странице в Инстаграм певица прокомментировала победу своей команды.

Стоит отметить, что еще один участник из ее команды стал победителем в шоу. Помимо основного чемпиона, зрители в сети выбирали и альтернативного. Им стал также воспитанник команды Дорофеевой - рокер Андрей Науменко. 

"У Сережи есть нечто большее, чем талант и красивый голос. У него очень большое сердце, искренняя и честная душа. Таких людей единицы и Сережа - невероятный пример для каждого. Я была счастлива поработать с тобой и прикоснуться к твоему таланту!" - написала Надя, добавив, что их победу они будут отмечать на родине Сережи в селе Попельники. 

 
 
 
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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Тина Кароль решила передать свое тренерское кресло другому наставнику. Артистка заявила, что 11 сезон "Голосу" для нее крайний. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 555

Все по теме:

Шоу, Надя Дорофеева, Голос страны, Голос країни, Сергей Лазановский.
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