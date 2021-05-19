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"Кроме трусов привлечь больше нечем": Надя Дорофеева нарвалась на критику в сети

"Кроме трусов привлечь больше нечем": Надя Дорофеева нарвалась на критику в сети
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская певица Надя Дорофеева обладательница отличной и подтянутой фигуры, которой не устает хвастаться на своей странице в Инстаграм. Однако девушка может повторить "судьбу" своей коллеги Насти Каменских, которая все чаще страдает от нападок хейтеров за откровенные фото. 

Один из постов Нади Дорофеевой как раз об этом. Артистка приподняла свое платье и показала свое нижнее белье, а все для того, чтобы привлечь внимание к публикации, в которой идется про будущий концерт певицы.

"Обещаю быть одетой. Но это не точно" - добавила Дорофеева.

В комментариях подписчики знаменитости отметили, что видимо у Нади закончилась фантазия и идеи, как привлечь к себе внимание. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Надя Дорофеева сдержала свое обещание, которое дала победителю "Голосу країни" Сергею Лазановскому. Вместе со своим супругом, Владимиром Дантесом они посетили родину молодого артиста. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Критика, Певица, Надя Дорофеева.
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