Надя Дорофеева сдержала обещание, которое дала на "Голосі країни"

25 апреля состоялся грандиозный суперфинал популярного вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", победителем которого стал - Сергей Лазановский, которого прозвали душой 11 сезона. А тренером чемпионом стала Надя Дорофеева.

Во время одного из этапов шоу, Надя пообещала Сергею, что если тот победит, то она вместе со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом, приедут к нему в гости в его родное село Попельники в Ивано-Франковскую область. И она свое обещание сдержала.

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2 мая на Пасху звездные супруги отправили в путешествие. "Результатами" своей поездки Надя поделилась на своей странице в Инстаграм. Артистка опубликовала несколько видео, на которых показала, как их встречала семья Лазановских.

Также, на своей странице в соцсети похвастался поездкой и Владимир Дантес. Отметим, что Вову, видимо, покорило гостеприимство семьи Сергея, потому, что больше всего у себя в Инстаграме он показывал, какой стол для них накрыли.

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