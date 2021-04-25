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"Я тупой и с отсутствующим чувством юмора": Дантес устроил перепалку на "Лиге смеха" (видео)

"Я тупой и с отсутствующим чувством юмора": Дантес устроил перепалку на "Лиге смеха" (видео)
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф

В пятницу, 23 апреля, на телеканале "1+1" состоялась шестая игра популярного юмористического шоу "Лига смеха. Битва Титанов". Напомним, что в седьмом сезоне тренерами проекта стали Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Гарик Корогодский, который недавно рассказал, почему не показывает свою жену, Маша Ефросинина, а также Владимир Дантес.

В новом выпуске команды должны были показать смешные музыкальные номера. После выступления команды "30+", тренером которой является Сергей Бабкин, его коллега Олеся Жураковская похвалила номер, но не назвала его смешным, на что обратил внимание Владимир Дантес. Видео инцидента поделилась в TikTok пользовательница Юлия Винницкая. Выпуск на официальном YouTube-канале "Лиги смеха" выйдет 25 апреля.

"Вы комментируете номер, как какое-то прекрасное явление, живые инструменты, как круто ребята играют. Но я не услышал ни одного комментария: "Было так смешно"", - отметил певец.

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Когда один из участников команды стал показывать жестами, чтобы Дантес закруглялся с речью, тот не выдержал: "Чего ты меня торопишь? Ну, ты можешь быть без моего мнения, типа в принципе. Это очень крутое поведение на сцене, мы говорим свое мнение, а ты решил меня поторопить. Это ты считаешь красиво?".

После этого ведущие Евгений Кошевой и Потап решили всех успокоить, а Владимир сказал: "За этот искрометный номер, за который на меня сейчас напали, где я тупой и с отсутствующим чувством юмора, прощу прощения за это. Я готов понести кару".

Напомним, что на днях также вышел новый выпуск "Вечернего квартала" студии "95 квартал" - зрителям некоторые номера пришлись не по душе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

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Владимир Дантес, Лига смеха, Сергей Бабкин, Олеся Жураковская.
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