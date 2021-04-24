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Друзья Зеленского из Квартала 95 возмутили новой выходкой

Друзья Зеленского из Квартала 95 возмутили новой выходкой
22:21 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

"Студия Квартал 95" представила новый выпуск "Вечернего квартала", в котором опять затронули острые темы

Ролик обнародован на официальном YouTube-канале студии.

В одном из номеров были затронуты темы коронавируса, Буковели и протестов у Офиса президента. 

Впрочем, содержание номера пришлось по душе не всем. 

"Когда представляешь себя Charlie Hebdo, но на самом деле ты "Аншлаг-аншлаг". Но такие тупые, что даже не понимают этого", - написал журналист Сергей Гришин. 

Его поддержали и другие пользователи сети. 

Как известно, по состоянию на 24 апреля в Украине за все время пандемии зафиксировано более двух миллионов случаев инфицирования коронавирусом и более 40 тысяч летальных исходов болезни

Популярный горнолыжный курорт "Буковель" был одной из горячих тем обсуждения зимой 2020-2021 годов. Курорт продолжал работу даже несмотря на то, что в Ивано-Франковске начали заканчиваться места для больных "ковидом".  

При этом 8 января там даже засветился президент Украины Владимир Зеленский. Примечательно, что в этот день был введен общенациональный карантин, во время которого в магазинах даже запретили продавать носки и презервативы. Также ему тогда досталось за то, что он отправился на отдых в годовщину сбития под Тегераном пассажирского лайнера украинской компании "МАУ" рейса PS752. 

Что касается беспорядков на Банковой, то они произошли 20 марта, когда сторонники приговоренного к семи годам активиста Сергея Стерненко вышли на акцию в его поддержку. Они разрисовали здание ОП, выбили стекло входной двери и подожгли табличку "Офис президента".   

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Буковель, Квартал-95, Коронавирус, ОПУ.
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