В Украине пятый день кряду выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заболевших

По данным на утро субботы, 24 апреля, в Украине, которая занимает восьмое место по COVID-19 в Европе, зафиксировали 12 711 новых случаев коронавируса. При этом за сутки умерли 392 человека.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

При этом с начала пандемии в Украине зафиксировали 2 017 341 случаев заражения, умерли - 42 092, болеют - 422 982.

Как добавил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, за сутки заболели 532 ребенка и 230 медработников.

По его словам, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), Киеве (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3508 человек;

летальных случаев - 392;

выздоровели - 13687 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40734, методом ИФА - 17731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33671).

За все время пандемии в Украине

заболело - 2017341 человек;

выздоровели - 1565954 лица;

летальных исходов - 42 092;

проведения ПЦР-тестов - 9214479.

Как сообщал "Телеграф", согласно прогнозу Минздрава, на следующей неделе сразу шесть регионов выйдут из"красной зоны".