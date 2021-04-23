Хорошие новости от Минздрава: в ближайшую неделю из "красной" зоны выйдут 5 областей и город Киев

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подвел итоги рабочей недели и анонсировал выход ряда регионов из "красной зоны".

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

Он сообщил, что вакцина AstraZeneca-SKBio, которая 23 апреля прибыла в Украину по программе COVAX уже растаможена и со следующей недели пойдет в регионы. Помимо того, до конца мая ожидаются поставки еще 1,4 миллиона доз этого средства.

Что касается вакцин производства Pfizer-BioNTech, то в добавку к 117 тысячам, полученным на прошлой неделе, Украина может получить еще 473,8 тысяч доз уже с 17 мая.

Помимо того он сообщил, что, согласно прогнозу Минздрава, на следующей неделе ряд регионов покинет "красную зону", а именно:

Львовская область;

Запорожская область;

Полтавская область;

Одесская область;

Киевская область;

г.Киев.

Как сообщалось ранее, на утро 23 апреля в Украине зафиксировано более двух миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Хуже всего ситуация с новыми случаями обстоит в Днепропетровской и Харьковской областях и в городе Киев.