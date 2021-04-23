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Пятница, 23.04.2021
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В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего

В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф

По состоянию на пятницу, 23 апреля, в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, а общее количество заболевших с начала пандемии превысило 2 миллиона человек.

Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, наибольшее количество новых случаев заражения выявили в следующих регионах:

  • Днепропетровская область - 1296 новых случаев;
  • Киев – 1269 человек заболели;
  • Харьковская область – 1137 новых заболевших;
  • Львовская область - 926 случаев,
  • Киевская область - 922 случая заражения.

При этом больше всего скончавшихся за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, зафиксировано в следующих регионах:

  • Днепропетровская область – 46 смертей;
  • г.Киев и Одесская область – по 45 летальных исходов;
  • Киевская область – 35 смертей;
  • Харьковская область – 31 скончавшийся за сутки.

Выздоровевших от коронавируса в Украине за сутки 18 964. Больше всего человек преодолели Covid-19 в следующих регионах:

  • Полтавская область - 1 927 случаев выздоровления;
  • Львовская область - 1 747 случаев выздоровления;
  • Днепропетровская область - 1 456 случаев выздоровления;
  • Киевская область - 1 322 случаев выздоровления;
  • г.Киев - 1 298 случаев выздоровления.

Как сообщалось, доктор наук рассказал, как высокий уровень антител к "короне" влияет на возможность подхватить его повторно.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Смертность, Статистика, Регионы, Коронавирус, Заболевшие, Covid-19, выздоровевшие.
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