В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего

По состоянию на пятницу, 23 апреля, в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, а общее количество заболевших с начала пандемии превысило 2 миллиона человек.
Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, наибольшее количество новых случаев заражения выявили в следующих регионах:
При этом больше всего скончавшихся за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, зафиксировано в следующих регионах:
Выздоровевших от коронавируса в Украине за сутки 18 964. Больше всего человек преодолели Covid-19 в следующих регионах:
Как сообщалось, доктор наук рассказал, как высокий уровень антител к "короне" влияет на возможность подхватить его повторно.