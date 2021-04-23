В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего

По состоянию на пятницу, 23 апреля, в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, а общее количество заболевших с начала пандемии превысило 2 миллиона человек.

Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, наибольшее количество новых случаев заражения выявили в следующих регионах:

Днепропетровская область - 1296 новых случаев;

область - 1296 новых случаев; Киев – 1269 человек заболели;

– 1269 человек заболели; Харьковская область – 1137 новых заболевших;

область – 1137 новых заболевших; Львовская область - 926 случаев,

область - 926 случаев, Киевская область - 922 случая заражения.

При этом больше всего скончавшихся за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, зафиксировано в следующих регионах:

Днепропетровская область – 46 смертей;

область – 46 смертей; г. Киев и Одесская область – по 45 летальных исходов;

и область – по 45 летальных исходов; Киевская область – 35 смертей;

область – 35 смертей; Харьковская область – 31 скончавшийся за сутки.

Выздоровевших от коронавируса в Украине за сутки 18 964. Больше всего человек преодолели Covid-19 в следующих регионах:

Полтавская область - 1 927 случаев выздоровления;

область - 1 927 случаев выздоровления; Львовская область - 1 747 случаев выздоровления;

область - 1 747 случаев выздоровления; Днепропетровская область - 1 456 случаев выздоровления;

область - 1 456 случаев выздоровления; Киевская область - 1 322 случаев выздоровления;

область - 1 322 случаев выздоровления; г.Киев - 1 298 случаев выздоровления.

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