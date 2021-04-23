Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрированные 14 277 человек с COVID-19. При том, что число выздоровлений выросло до рекордных 18,9 тысяч. Также коронавирус в Украине побил отметку в 2 миллиона зараженных - утром 23 апреля в стране подтверждены 2 004 630 COVID-19.
Об этом 23 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки в стране:
С начала первого ковид-заболевшего в стране вирус подхватили более 2 миллионов граждан, выздоровели только 1,55 миллиона, а умерли более 41,7 тысячи.
Топ-5 областей с наибольшим количеством заболевших:
Напомним, что ранее доктор наук рассказал, как высокий уровень антител к "короне" влияет на возможность подхватить его повторно.