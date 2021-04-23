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Пятница, 23.04.2021
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Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд
Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд

Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд

Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд
08:32 Сегодня Телеграф

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрированные 14 277 человек с COVID-19. При том, что число выздоровлений выросло до рекордных 18,9 тысяч. Также коронавирус в Украине побил отметку в 2 миллиона зараженных - утром 23 апреля в стране подтверждены 2 004 630 COVID-19.

Об этом 23 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. 

За последние сутки в стране:

  • в больницу попали 3728 человек,
  • 343 украинца скончались,
  • 18 964 граждан вылечились,
  • 95 740 людей прошли тестирование.

С начала первого ковид-заболевшего в стране вирус подхватили более 2 миллионов граждан, выздоровели только 1,55 миллиона, а умерли более 41,7 тысячи. 

Глава Госпродпотребслужбы рассказал, когда закончится локдаун в Киеве

Топ-5 областей с наибольшим количеством заболевших:

  • 1296 в Днепропетровской области,
  • в Киеве 1269 граждан получили диагноз "корона",
  • 1137 людей на Харьковщине получили подтверждение COVID,
  • на Львовщине 926 человек подхватили вирус,
  • 922 украинца заразились на Киевщине.

Напомним, что ранее доктор наук рассказал, как высокий уровень антител к "короне" влияет на возможность подхватить его повторно.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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