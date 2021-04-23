Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрированные 14 277 человек с COVID-19. При том, что число выздоровлений выросло до рекордных 18,9 тысяч. Также коронавирус в Украине побил отметку в 2 миллиона зараженных - утром 23 апреля в стране подтверждены 2 004 630 COVID-19.

Об этом 23 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки в стране:

в больницу попали 3728 человек,

343 украинца скончались,

18 964 граждан вылечились,

95 740 людей прошли тестирование.

С начала первого ковид-заболевшего в стране вирус подхватили более 2 миллионов граждан, выздоровели только 1,55 миллиона, а умерли более 41,7 тысячи.

Топ-5 областей с наибольшим количеством заболевших:

1296 в Днепропетровской области,

в Киеве 1269 граждан получили диагноз "корона",

1137 людей на Харьковщине получили подтверждение COVID,

на Львовщине 926 человек подхватили вирус,

922 украинца заразились на Киевщине.

Напомним, что ранее доктор наук рассказал, как высокий уровень антител к "короне" влияет на возможность подхватить его повторно.