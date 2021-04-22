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Четверг, 22.04.2021
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Высокий уровень антител не дает абсолютную защиту от коронавируса: Голубовская выступила с предупреждением

Высокий уровень антител не дает абсолютную защиту от коронавируса: Голубовская выступила с предупреждением
02:38 Сегодня Телеграф фото: Telegram

Инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская предупредила, что высокий уровень антител к коронавирусу не является гарантией против заражения COVID-19, которым на утро среды, 21 апреля заболели еще 12 162 украинцев.

Об этом пишет "Коронавирус_инфо".

Голубовская привела наглядный пример. Дело в том, что коронавирусом в явном проявлении болеют не все, часто он ограничивается, например, насморком.

"Однако в дальнейшем оказывается, что у таких пациентов уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - предупредила врач.

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Голобуцкая добавила, что ранее предполагалось, что третья волна коронавируса, по аналогии с эпидемией "испанки", будет легче, чем две предыдущие. Но этому прогнозу помешали мутации вируса, которые внезапно возникли. По этой причине по мнению инфекциониста, прогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 крайне трудно.

Как сообщал "Телеграф", ранее Голубовская рассказывала, что коронавирус "помолодел".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Антитела, Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.
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