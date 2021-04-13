Голубовская сообщила последние новости о связи между вакциной AstraZeneca и появлением тромбоза

Ученые нашли связь между вакциной от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca и тяжелыми тромботическими осложнениями.

Об этом заявила инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская.

Соответствующей информацией она поделилась у себя в Фейсбук.

Как сообщалось ранее, в Украине большая часть прививок от коронавируса была произведена вакциной Covishield, которая является все той же вакциной AstraZeneca, но произведенной в Индии. Другая, имеющаяся в распоряжении Украины, вакцина - китайская CoronaVac - начала поступать в регионы лишь с понедельника, 12 апреля.

Впрочем, глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу ранее признал, что вакцины китайского производства особой эффективностью не отличаются.