Скачать
Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Путин руками Пушилина поднимает ставки на Донбассе: генерал рассказал, что стоит за провокацией
Путин руками Пушилина поднимает ставки на Донбассе: генерал рассказал, что стоит за провокацией
Почему Эрдоган не называет Путина агрессором?
Почему Эрдоган не называет Путина агрессором?
Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac: в чем подвох
Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac: в чем подвох
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года

Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac: в чем подвох

Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac: в чем подвох
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф

Эффективность китайских вакцин от коронавируса, в том числе и CoronaVac, которую поставят в регионы Украины в понедельник, 12 апреля, ниже необходимой, поэтому, как вариант, их стоит использовать в "коктейле" с другими для повышения эффекта.

Об этом сообщил глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

По словам руководителя Центра, разработанные в Китае препараты от коронавируса не дают "очень высокого" уровня защиты.

"Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации", - отметил он.

Можно ли делать прививку вакциной CoronaVac после Covishield: в Минздраве дали ответ

Отметим, что по данным клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. в предотвращении инфицирования коронавирусом находится на уровне в 50,4%. В то же время, по данным самой компании, препарат на 80% предотвращает тяжелое течение болезни.

Напомним, в понедельник, 12 апреля, в украинские регионы поступят 200 тысяч флаконов вакцины против коронавируса CoronaVac. Это первая партия препарата производства компании Sinovac Biotech Ltd, в целом Украина рассчитывает получить 1 913 316 единиц CoronaVac для вакцинации украинцев.

Как сообщал "Телеграф", ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кто первым в Украине получит вакцины Pfizer и Coronavac.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 331

Все по теме:

Вакцины, Covid-19, Коонавірус, CoronaVac.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ
02 Эрдоган рассказал, чем закончилась его встреча с Зеленским
03 В Донецке гремят взрывы и пылает огонь: фото и видео крупного происшествия на мясокомбинате
04 Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)
05 Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США и Британии ответили на наращивание числа войск России на границе с Украиной
В США и Британии ответили на наращивание числа войск России на границе с Украиной
Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами
Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами
До новой провокации остались считанные часы? В Донецк приехал еще один путинский пропагандист
До новой провокации остались считанные часы? В Донецк приехал еще один путинский пропагандист
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь