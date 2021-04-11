Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac: в чем подвох

Эффективность китайских вакцин от коронавируса, в том числе и CoronaVac, которую поставят в регионы Украины в понедельник, 12 апреля, ниже необходимой, поэтому, как вариант, их стоит использовать в "коктейле" с другими для повышения эффекта.

Об этом сообщил глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

По словам руководителя Центра, разработанные в Китае препараты от коронавируса не дают "очень высокого" уровня защиты.

"Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации", - отметил он.

Отметим, что по данным клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. в предотвращении инфицирования коронавирусом находится на уровне в 50,4%. В то же время, по данным самой компании, препарат на 80% предотвращает тяжелое течение болезни.

Напомним, в понедельник, 12 апреля, в украинские регионы поступят 200 тысяч флаконов вакцины против коронавируса CoronaVac. Это первая партия препарата производства компании Sinovac Biotech Ltd, в целом Украина рассчитывает получить 1 913 316 единиц CoronaVac для вакцинации украинцев.

Как сообщал "Телеграф", ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кто первым в Украине получит вакцины Pfizer и Coronavac.