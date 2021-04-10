Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы
Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы
Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины
Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины
В России назвали два условия, которые заставят Путина отказаться от войны с Украиной
В России назвали два условия, которые заставят Путина отказаться от войны с Украиной

Ляшко ответил, кто первым в Украине получит вакцины Pfizer и Coronavac

Ляшко ответил, кто первым в Украине получит вакцины Pfizer и Coronavac
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф

В Украине определили категории граждан, которые первые получат укол вакциной Pfizer и Coronavac. Вакцинация препаратом Coronavac начнется в Украине 12-13 апреля.

Об этом во время встречи с журналистами заявил Главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Украинская правда.

По его словам, 14-15 апреля в Украину поступят 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

В первую очередь прививать ее будут жители домов престарелых, а также сотрудников этих учреждений. Они попадают под. первый этап вакцинации. Также прививку сделают работникам ГСЧС и пограничникам, попадающим под. третий этап вакцинации.

Кроме того, Ляшко рассказал, что в конце марта в страну поступило 215 тысяч доз китайской вакцины Coronavac. Вакцинация этим препаратом может начаться уже с понедельника, 12 апреля.

Для людей в отчаянии и без другого выбора: ученые сделали выводы о вакцине, закупаемой Украиной

Первыми вакцину получат:

  • граждане с инвалидностью, а также люди, ухаживающие за ними;
  • причастные к организации и проведению ВНО-2021;
  • спортсмены олимпийцы и параолимпиййцы, которые будут защищать честь страны на играх 2021;
  • сотрудники правоохранительных органов;

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине должна быть своя вакцина от коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 336

Все по теме:

Вакцина, Pfizer, Виктор Ляшко, CoronaVac.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генерал объяснил, зачем Путин стянул к границе с Украиной так много техники и военных
02 Шойгу отправил на Донбасс "любимого пропагандиста": почему это плохой сигнал
03 "Мишень для Байрактаров": на видео с путинскими военными в Ростовской области увидели важную деталь
04 Меган Маркл и принц Гарри танцуют у гроба принца Филиппа: Charlie Hebdo выпустил неоднозначную карикатуру
05 "Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху
Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху
Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму
Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму
Названы цены на коронавирусные похороны в Украине
Названы цены на коронавирусные похороны в Украине
Гуру кулинарии Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой фильмов (видео)
Гуру кулинарии Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой фильмов (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь