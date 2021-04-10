Ляшко ответил, кто первым в Украине получит вакцины Pfizer и Coronavac

В Украине определили категории граждан, которые первые получат укол вакциной Pfizer и Coronavac. Вакцинация препаратом Coronavac начнется в Украине 12-13 апреля.

Об этом во время встречи с журналистами заявил Главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Украинская правда.

По его словам, 14-15 апреля в Украину поступят 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

В первую очередь прививать ее будут жители домов престарелых, а также сотрудников этих учреждений. Они попадают под. первый этап вакцинации. Также прививку сделают работникам ГСЧС и пограничникам, попадающим под. третий этап вакцинации.

Кроме того, Ляшко рассказал, что в конце марта в страну поступило 215 тысяч доз китайской вакцины Coronavac. Вакцинация этим препаратом может начаться уже с понедельника, 12 апреля.

Первыми вакцину получат:

граждане с инвалидностью, а также люди, ухаживающие за ними;

причастные к организации и проведению ВНО-2021;

спортсмены олимпийцы и параолимпиййцы, которые будут защищать честь страны на играх 2021;

сотрудники правоохранительных органов;

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине должна быть своя вакцина от коронавируса.