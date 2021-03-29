Скачать
Понедельник, 29.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Твои "погибшие" побратимы хотят с тобой встретиться": задержанного на Банковой Влада Сорда уличили в еще одном вранье
"Твои "погибшие" побратимы хотят с тобой встретиться": задержанного на Банковой Влада Сорда уличили в еще одном вранье
Названо имя победителя довыборов в Раду в Донецкой области: нардепом стал организатор "референдума за ДНР"
Названо имя победителя довыборов в Раду в Донецкой области: нардепом стал организатор "референдума за ДНР"
Провал власти на Донбассе и борьба с Коломойским на Прикарпатье: что показали довыборы в Раду
Провал власти на Донбассе и борьба с Коломойским на Прикарпатье: что показали довыборы в Раду
Еще один регион Украины пополнил "красную зону" карантина: как выглядит полный список (инфографика)
Еще один регион Украины пополнил "красную зону" карантина: как выглядит полный список (инфографика)

Можно ли делать прививку вакциной CoronaVac после Covishield: в Минздраве дали ответ

Можно ли делать прививку вакциной CoronaVac после Covishield: в Минздраве дали ответ
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф

Главный специалист Минздрава в области эпидемиологии, профессор Львовского медуниверситета Наталья Виноград не уверена в том, что две вакцины от коронавируса, которые имеются в наличии в Украины (индийская Covishield и китайская CoronaVac), совместимы друг с другом. 

Об этом она рассказала во время брифинга, передает PavlovskyNews. 

"Сразу говорю, что нет. У меня нет информации о возможности использования другой по типу вакцины. В опыте предыдущих годов было такое, что использовали однотипные вакцины разных производителей хотя это был экстренный случай", - сказала она. 

Виноград подчеркнула, что Covishield и CoronaVac являются разными по типу вакцинами, а поэтому она не обладает информацией об их совместимости. 

Как известно, для завершения процесса иммунизации человек должен получить две прививки с интервалом в несколько недель. 

Первой вакциной, которая прибыла в Украину была Covishield, которая является все тем же препаратом AstraZeneca, но произведенной на мощностях индийской SII. Первая партия в количестве 500 тысяч доз прибыла в страну 23 февраля. 

Спустя более чем месяц, 25 марта, в Украину прибыла первая партия вакцин CoronaVac, производимых китайской компанией Sinovac. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Минздрав, Вакцины, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca, Sinovac, CoronaVac, CoviShield.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Если бы это случилось в Украине: в сети появились новые мемы о сухогрузе Ever Given (фото)
02 В Украине состоялись довыборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
03 Похитили из дома и зарезали: на Киевщине нашли убитым ветерана АТО
04 В небе над Ираном наблюдают Луну Червя: что это такое (видео)
05 Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной "Изоляция" (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Признание РФ стороной конфликта и совместные патрули с боевиками: почему новый план по Донбассу обречен на провал
Признание РФ стороной конфликта и совместные патрули с боевиками: почему новый план по Донбассу обречен на провал
Штрафы до 153 тыс. гривен: к каким наказаниям следует готовиться украинцам, поджигающим траву (инфографика)
Штрафы до 153 тыс. гривен: к каким наказаниям следует готовиться украинцам, поджигающим траву (инфографика)
Можно ли делать прививку вакциной CoronaVac после Covishield: в Минздраве дали ответ
Можно ли делать прививку вакциной CoronaVac после Covishield: в Минздраве дали ответ
Паспортам вакцинации в Украине - быть: Зеленский заявил о необходимость разработать систему
Паспортам вакцинации в Украине - быть: Зеленский заявил о необходимость разработать систему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь