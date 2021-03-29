Можно ли делать прививку вакциной CoronaVac после Covishield: в Минздраве дали ответ

Главный специалист Минздрава в области эпидемиологии, профессор Львовского медуниверситета Наталья Виноград не уверена в том, что две вакцины от коронавируса, которые имеются в наличии в Украины (индийская Covishield и китайская CoronaVac), совместимы друг с другом.

Об этом она рассказала во время брифинга, передает PavlovskyNews.

"Сразу говорю, что нет. У меня нет информации о возможности использования другой по типу вакцины. В опыте предыдущих годов было такое, что использовали однотипные вакцины разных производителей хотя это был экстренный случай", - сказала она.

Виноград подчеркнула, что Covishield и CoronaVac являются разными по типу вакцинами, а поэтому она не обладает информацией об их совместимости.

Как известно, для завершения процесса иммунизации человек должен получить две прививки с интервалом в несколько недель.

Первой вакциной, которая прибыла в Украину была Covishield, которая является все тем же препаратом AstraZeneca, но произведенной на мощностях индийской SII. Первая партия в количестве 500 тысяч доз прибыла в страну 23 февраля.

Спустя более чем месяц, 25 марта, в Украину прибыла первая партия вакцин CoronaVac, производимых китайской компанией Sinovac.