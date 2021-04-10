Вакцина CoronaVac уже в Украине: когда ее развезут по регионам

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" получило на свои склады первые 200 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом ведомство сообщило в Фейсбук.

"Это - часть первой партии из заказанных 1 913 316 единиц, согласно договору о закупке, заключенного между ГП "Медзакупки Украины" и компанией "Лекхим", - говорится в сообщении.

После осмотра груза и проверки качества вакцину начнут доставлять по регионам. Ожидается, что это начнется в понедельник 12 апреля.

В ведомстве также отметили, что срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца, а хранить ее стоит при температуре в +2...+8 градусов.

Отметим, что поставщиком вакцины является украинская компания "Лекхим", которая доставила первые 200 тысяч доз в Украину 25 марта. Впрочем, в "Медзакупках Украины" сообщают, что компания должна была передать им первую партию в 700 тысяч флаконов еще 6 марта.

После доставки первой партии в Украину, глава ГП Арсен Жумадилов предупреждал, что для дальнейшей реализации вакцин, им необходимо будет пройти лабораторный контроль и получить заключение о качестве ввезенной продукции, что по его оценкам должно было занять около 15 дней.

Таким образом, завезенные в конце марта в Украину вакцины лишь в понедельник начнут поставляться в регионы.

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