Коронавирус "помолодел": Голубовская показала рентгенограмму 18-летнего пациента

Коронавирус не только мутирует усиленными темпами, а еще и захватывает все новые возрастные группы, для которых раньше не представлял серьезной угрозы. В зоне риска очень молодые пациенты.

Об этом на своей странице в "facebook" написала ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская.

""COVID-19 «помолодел», увеличилось количество пациентов не только 30+, но и моложе", - заявила врач.

Она разместила фотографию снимка легких одного из молодых пациентов, у которого диагностировали коронавиурс. На изображении явно видны серые и черные пятна на органах воздушного дыхания.

"На фото - рентгенограмма 18-летнего молодого человека без явной сопутствующей патологии. Изменилось течение болезни, эффективность терапии, но мы также стараемся адаптировать наши подходы к лечению тяжёлых больных, исходя из новых условий", - отметила медик.

Напомним, новую мутацию коронавируса, которую обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года, выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Сейчас они под наблюдением врачей.