В Украине обнаружили британский штамм Covid-19: врачи открыли подробности

Новую мутацию коронавируса, которую обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года, выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Сейчас они под наблюдением врачей.

Об этом в четверг, 4 марта, во время пресс-конференции в Укринформе сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, ссылаясь на данные Киевского Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского.

"Было обнаружено два мутировавших коронавируса с генетическими характеристиками, которые отвечают британскому варианту. Мутацию обнаружили в образцах, которые были взяты две недели назад на территории Ивано-Франковской области",- отметил медик.

Все это, по словам Ляшко, говорит о том, что на территории Украины зафиксирована циркуляция британского варианта, который более быстро передается от человека к человеку. И это одна из причин, которая характеризует эпидемиологическую ситуацию в западных областях страны.

Украина уже проинформировала об этой новости Всемирную организацию охраны здоровья.

По словам медиков, вакцинация прививкой от COVID-19 может помочь не подхватить новую мутацию

"Что до британского ", то оно сработает как надо. Что касается других штаммов - тут надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют" британским ". А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко . И никто из них не умрет ", - сказала вирусолог Алла Мироненко, пишет издание "Сьогодні".

Напомним, главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявляла, что новые опасные штаммы коронавируса уже могут быть в Украине.