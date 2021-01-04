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Бьет по детям и подросткам: эпидемиолог указал на особенность "британской" мутации коронавируса

Бьет по детям и подросткам: эпидемиолог указал на особенность "британской" мутации коронавируса
10:56 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Британии имеет наибольшее распространение среди людей от 10 до 19 лет, что может повлечь за собой новый риски.

Такое мнение озвучила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани в Twitter, опираясь на данные нового исследования.

По ее словам, из-за повышенной заразности среди детей и подростков британский штамм коронавируса может быстрее перейти ко взрослым, что приведет к ускоренному распространению SARS-CoV-2 и новым смертям. В то же время новый штамм распространен и среди детей до 9 лет.

Ученая уверена, что вирус может привести к более частому проявлению симптомов заболевания у молодых людей, чем SARS-CoV-2. Однако, это утверждение пока нуждается в дополнительных доказательствах.

Стоит отметить, что повышение заразности также означает, что дети более восприимчивы к новому вирусу, подчеркнула эпидемиолог. Она пояснила, что высокая скорость распространения может объясняться также более частыми межличностными контактами среди молодежи, чем у представителей старшего поколения.

Учитывая этот факт ученая призвала закрыть школы, пока эпидемиологическая обстановка в стране не улучшится. 

Специалист добавила, что эти выводы "очень тревожные", и призвала к принятию неотложных мер.

Напомним, что опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным.

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Все по теме:

Великобритания, Дети, Коронавирус, Covid-19, Дипти Гурдасани.

Автор:

Телеграф
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