В Европе обнаружили еще более заразную форму коронавируса

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который может быть на 70% больше заразным.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

"Мы жертвуем своим шансом увидеть любимых на это Рождество, но есть больше шансов защитить их жизнь, чтобы мы могли видеть их на предстоящих Рождественских праздниках", - заявил о новых мерах предосторожности он, отметив, что в стране действительно обнаружили новую мутацию коронавируса.

По словам Джонсона, новый штамм вируса может быть на 70% более заразен. При этом, пока нет никаких данных о том, что новая мутация вируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью.

На информацию о новом штамме вируса уже отреагировали во Всемирной организации здравоохранения, заявив о том, что контактируют с властями Великобритании и будут делиться информацией о новом штамме по мере ее поступления.

"Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого варианта вируса и любых последствиях", - добавили в ВОЗ.

Отметим, что на фоне этого, по данным Reuters, Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании с 20 декабря. будет действовать до 1 января 2021 года.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Лондоне ситуация с распространением COVID-19 критическая и Британия понесла очень большие потери из-за пандемии