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Улицы Лондона опустели после ужесточения карантина: от фото перехватывает дух

Улицы Лондона опустели после ужесточения карантина: от фото перехватывает дух
09:15 Сегодня Телеграф

В Лондоне, где ситуация с распространением COVID-19 критическая (здесь фиксируют около 25 тысяч новых случаев в день), введены жесткие ограничения. Из-за этого столицы Великобритании в выходные опустела.

Об этом сообщает сайт MyLondon. 

С четверга, 5 ноября, в Лондоне и остальной части Англии был снова введен "локдаун". До 2 декабря закрытыми будут рестораны и пабы, а также магазины, среди товаров которых нет предметов первой необходимости, и спортивные залы.

Все это отразилось на загруженности лондонских улиц, которые на выходных бывают переполнены. В это время в барах и ресторанах трудной найти свободное место. Но в эту субботу, 7 ноября, все заведения общепита были под замком, а центр британской столицы выглядел непривычно пустым.

Безжизненным стал китайский квартал Лондона, где обычно бывает много не только местных жителей, но и туристов. 

Торгово-развлекательный квартал Сохо - в привычной жизни один из самых оживленных районов - также был безлюден и тих в эти выходные.

Также отмечается, что британские власти разрешили работать заведениям, которые имеют услугу доставки. Но лишенные такой опции предприятия сомневаются, что смогут без потерь пережить жетский карантин. 

Не только Великобритания, но и другие европейские страны сейчас переживают вторую "волну" COVID-19. К примеру, в Италии катастрофически не хватает коек в больницах

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Все по теме:

Великобритания, Лондон, Магазины, Коронавирус, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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