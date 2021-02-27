Новые штаммы коронавируса в Украине: версии медиков разделились

В Украине не нашли новых штаммов COVID-19. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают "Українськi Новини".

"Секвенирование генома коронавируса, циркулирующего на территории Украины, сегодня не подтвердило наличие британского, южноафриканского или бразильского происхождения мутаций - это мы получили первые результаты образцов из клиники "Шарите", куда направляли биоматериал больных в Украине", - отметил Ляшко.

Также, по его словам, на следующей неделе будут результаты секвенирования,проведенного внутри страны. Особый интерес вызывают образцы тяжелобольных в Ивано-Франковской области. Тогда точно буде ясно, есть ли в Украине новые штаммы, которые приводят к росту случаев коронавируса.

В то же время, по мнению некоторых медиков, новые опасные штаммы коронавируса уже могут быть в Украине.

"У меня большое подозрение, что какие-то штаммы-таки циркулируют. Такое изменение клинической картины объяснить только процессами адаптации микро - и макроорганизмов очень сложно", - заявила главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, сообщает OBOZREVATEL.

Напомним, Буковина переходит в "красную" зону карантина из-за ситуации с COVID-19. Ограничения вводятся уже с понедельника 1 марта.