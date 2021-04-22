До "желтой" зоны еще далеко: в Киеве оценили возможность ослабления локдауна

Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом Covid-19 в Киеве немного стабилизировалась, городу еще далеко до перехода сразу из "красной" зоны карантина в "желтую", о чем ранее говорил глава Миздрава Украины Максим Степанов.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "Сегодня".

Он отметил, что введенный в столице локдаун позитивно повлиял на три показателя: первичное выявление инфекции, госпитализации и подтвержденные случаи инфицирования. Вместе с тем, по ряду других важных показателей улучшение незначительно.

"Количество заболеваний в тяжелой форме, летальность и загруженность реанимационных палат, увы, не уменьшается, эти показатели чрезвычайно высоки. Позитивная динамика есть, но она не такая быстрая, чтобы уже сейчас прогнозировать о переходе Киева в желтую зону карантина через две недели", – сказал глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, за ситуацией нужно наблюдать еще как минимум неделю, чтобы принимать какое-то решение. Кроме того, добавил Рубан, Киев не сможет сразу "перепрыгнуть" в желтую зону: город проведет некоторое время в оранжевой зоне.

Также он отметил и позитивный момент: количество госпитализаций в Киеве уменьшилось.

"Если раньше загрузка медицинских учреждений была под 100%, то сейчас она уже меньше 80%. Польза от локдауна очевидная, но не все так быстро происходит, как нам того бы хотелось. Люди должны строго придерживаться масочного режима и соблюдать все меры безопасности", – объяснил он.

По состоянию на 22 апреля за сутки медики зарегистрировали 16 235 человек с коронавирусом в Украине, выздоровели более 18 тысяч. При этом самый высокий показатель суточного числа заболевших был в Киеве, где выявили 1 673 новых случаев заражения коронавирусом и 44 больных скончались за сутки. Всего же в столице болеет 66 725 человек.

Как сообщалось, 20 апреля заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Киев сможет выйти с локдауна уже через 10 дней.