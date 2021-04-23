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Пятница, 23.04.2021
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Украина получила партию вакцины AstraZeneca: кому ее будут колоть

Украина получила партию вакцины AstraZeneca: кому ее будут колоть
10:26 Сегодня Телеграф

Украина в пятницу, 23 апреля, получила более 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает в пятницу утром Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.

"Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой", - говорится в сообщении.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко напомнил, что власти страны взяли на себя амбициозные цели по охвату прививками от COVID-19 большинства взрослого населения до конца года.

"Это огромный вызов, и для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения. Рады получить очередную поставку вакцины от глобальной инициативы COVAX. Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается ", - отметил Ляшко.

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В свою очередь глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер подчеркнула, что большим преимуществом получения вакцин через механизм COVAX, является то, что все вакцины являются бесплатными.

"Вторая партия вакцины через COVAX прибыла в очень символическое время - накануне Всемирной недели иммунизации, которая имеет целью напомнить о важности прививки для защиты детей и взрослых", - отметила она.

В Минздраве отметили, что инициатива COVAX имеет целью обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно. Всего к концу года COVAX должен предоставить вакцины для прививки 8 млн украинцев.

Как сообщал "Телеграф", с помощью Европейской комиссии Польша передаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, в случае, если вакцина окажется лишней.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Партия, Вакцины, Прививки, ЮНИСЕФ, Covid-19, Коронавируса, AstraZeneca, COVAX.
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