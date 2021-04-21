В Ивано-Франковской области испортили почти полтысячи доз вакцины Covishield: как это произошло (видео)

После получения Украиной вакцины Covishield, на Прикарпатье успели испортить почти полсотни инъекций, выделенных Минздравом на Ивано-Франковскую область. Это 84% (492 дозы) от всего количества доз вакцин, потерянных по всей стране.

Например, для сравнения Львовская область потеряла всего 17 доз Covishield, отметил в эфире областного телеканала "Галичина" замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак, объяснив, как это могло произойти.

По его словам, дело в том, что у флаконов с вакциной Covishield нет градуировки. Именно поэтому медики не увидели и не использовали оставшуюся дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше порционно, чем другие дозы, набранные из флакона ранее.

"… мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации", - отметил Дзьомбак.

Отметим, Covishield, которая является все тем же препаратом AstraZeneca, но произведенной на мощностях индийской SII. Первая партия в количестве 500 тысяч доз прибыла в Украину 23 февраля и стала первой вакциной от коронавируса, завезенной в страну.

Как сообщал "Телеграф", спустя более чем месяц, 25 марта, в Украину прибыла первая партия вакцин CoronaVac, производимых китайской компанией Sinovac.