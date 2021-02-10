Польша перепродаст Украине вакцину AstraZeneca: сколько доз получим

С помощью Европейской комиссии Польша передаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, в случае, если вакцина окажется лишней.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 10 февраля.

"Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС", - детализировал Домбровскис.

При этом он уточнил, что передача вакцины будет передаваться на безоплатной основе.

Напомним, о том, что Польша планирует передать Украине остатки AstraZeneca, стало известно в конце декабря. Отметим, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша уже успела заказать 60 миллионов доз от COVID-19 у шести производителей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса начнется через неделю.

А до этого в Кабмине утвердили план по вакцинации от COVID-19.