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Воскресенье, 18.04.2021
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В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer (фото)
В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer (фото)

В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer (фото)

В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer (фото)
13:52 Сегодня Телеграф Наталия Руденская /

В воскресенье, 18 апреля, в Украине начали делать прививки от коронавируса COVID-19 вакциной "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech. Первые прививки начали делать в Киевской области.

Об этом сообщает в воскресенье днем Telegram-канал "Сегодня".

"Первыми прививку получат пациенты психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области", - говорится в заметке.

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Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в других регионах Украины вакцинация препаратом Pfizer стартует 19 апреля после того, как вакцину доставят на областные склады.

Как сообщалось, в украинский аэропорт "Жуляны" доставили первую партию вакцины от "короны" по программе COVAX 16 апреля. Рейс доставил 117 тысяч доз прививок от компаний Pfizer и BioNTech.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Вакцина, Прививки, Pfizer, Коронавирус, Бородянка, Covid-19, Comirnaty.
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