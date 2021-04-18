В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer (фото)

В воскресенье, 18 апреля, в Украине начали делать прививки от коронавируса COVID-19 вакциной "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech. Первые прививки начали делать в Киевской области.

Об этом сообщает в воскресенье днем Telegram-канал "Сегодня".

"Первыми прививку получат пациенты психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области", - говорится в заметке.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в других регионах Украины вакцинация препаратом Pfizer стартует 19 апреля после того, как вакцину доставят на областные склады.

Как сообщалось, в украинский аэропорт "Жуляны" доставили первую партию вакцины от "короны" по программе COVAX 16 апреля. Рейс доставил 117 тысяч доз прививок от компаний Pfizer и BioNTech.