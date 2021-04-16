Стало известно, когда можно будет вакцинироваться Pfizer в регионах

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о начале вакцинации препаратом Pfizer, 117 тысяч доз которого прибыло в Украину 16 апреля. Первые прививки начнут делать уже в воскресенье, 18 апреля.

Об этом медик написал на своей странице в facebook В воскресенье начнется вакцинация в Киевской области, а на следующий день и на территории остальной Украины. В первую очередь укол получат медперсонал и жителей домов престарелых. Также вакцину дадут сотрудникам ГСЧС и пограничникам.

По словам медика, на каждый регион будет выделено 1170 доз. Отдельно распределят доку на Киевскую область и столицу Украины. Вместе с препаратом развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Развозить вакцины будет частная логистическая компания ООО "Фармасофт".

Напомним, 13 апреля в обзоре Национальной академии наук Украины указали на проход пика заболеваний коронавирусом. На следующей неделе можно будет ожидать и снижение количества смертей в сутки.