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Пятница, 16.04.2021
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Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину: кто вакцинируется первым
Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину: кто вакцинируется первым

Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину: кто вакцинируется первым

Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину: кто вакцинируется первым
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Segodnya_life

В украинский аэропорт "Жуляны" доставили первую партию вакцины от "короны" по программе COVAX. Рейс доставил 117 тысяч доз прививок от компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом 16 апреля сообщили РБК-Украина.

По программе COVAX в Украину к концу мая доставят около 1,7 млн доз вакцины Pfizer и AstraZeneca. Эта программа также предусматривает в общей сложности 8 млн доз вакцины для украинцев.

По данным Минздрава первыми прививаться от "короны" будут жильцы и сотрудники домов престарелых, а также сотрудники ГСЧС и ГПСУ.

Фото и видео с места событий:

Напомним, что ранее в НАН рассказали, прошел ли в Украине пик заболеваемости, и какого числа смертей ожидать на текущей неделе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Вакцина, Pfizer, COVAX.
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