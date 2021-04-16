Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину: кто вакцинируется первым

В украинский аэропорт "Жуляны" доставили первую партию вакцины от "короны" по программе COVAX. Рейс доставил 117 тысяч доз прививок от компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом 16 апреля сообщили РБК-Украина.

По программе COVAX в Украину к концу мая доставят около 1,7 млн доз вакцины Pfizer и AstraZeneca. Эта программа также предусматривает в общей сложности 8 млн доз вакцины для украинцев.

По данным Минздрава первыми прививаться от "короны" будут жильцы и сотрудники домов престарелых, а также сотрудники ГСЧС и ГПСУ.

Фото и видео с места событий:

Напомним, что ранее в НАН рассказали, прошел ли в Украине пик заболеваемости, и какого числа смертей ожидать на текущей неделе.