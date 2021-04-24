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Суббота, 24.04.2021
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Украина восьмая в Европе, а в мире - новый антирекорд: статистика по коронавирусу на 24 апреля
Украина восьмая в Европе, а в мире - новый антирекорд: статистика по коронавирусу на 24 апреля

Украина восьмая в Европе, а в мире - новый антирекорд: статистика по коронавирусу на 24 апреля

Украина восьмая в Европе, а в мире - новый антирекорд: статистика по коронавирусу на 24 апреля
08:06 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 24 апреля, за последние сутки в мире зарегистрировали 896 922 новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Этот показатель можно считать рекордным за все время пандемии.

Об этом сообщает на Worldometers.info, где постоянно отслеживает статистику по COVID-19.

Коронавирус в мире

При этом умерли 14 218 тысяч человек.  Отметим, что это не наибольший показатель смертности за сутки в мире.

Коронавирус в мире

Максимальное количество жертв было зафиксировано 20 января 2021 года и составило 17 365 человек.

Коронавирус в мире

Добавим, что за сутки коронавирусом в США, которые лидируют в мире по количеству больных коронавирусом заболели 66 515 человек, в Индии - 345 147 больных,  в Бразилии - 65 971,во Франции – 32 340 больных, в России, которая замыкает пятерку лидеров антирейтинга, 8 840 больных.

Коронавирус в мире

Украина по итогам пятницы, 23 апреля, занимает 16 позицию во всем мире по количеству больных коронавирусом и 8-ю строчку – по странам Европы.

Коронавирус в мире

Коронавирус в мире

А всего в мире на данный момент зарегистрировано 146 236 400 случаев заражения, с начала пандемии умерли уже 3 099 461 человек, а справились с вирусом – 124 022 653.

Как сообщал "Телеграф", за прошедшие 24 часа впервые за 10 месяцев в Израиле не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 785

Все по теме:

Украина, Европа, мир, Коронавирус, СОVID-19, Коронавирус в мире.
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