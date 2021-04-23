Помогла вакцинация? Израиль установил "приятный" рекорд по коронавирусу

В Израиле, где ранее за сутки заболели больше всего людей с начала эпидемии, за прошедшие 24 часа впервые за 10 месяцев не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля.

Кроме того, за прошедшие сутки, 22 апреля 2021 года, в Израиле сделали 35 027 тестов на коронавирус, из которых только 129 оказались положительными (меньше полпроцента) .

При этом общее количество больных в настоящее время уменьшилась до 1 897 человек, 160 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе 97 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Интересно, что на данный момент Израиль лидирует по темпам вакцинации. Так, по данным на 22 апреля Израиль пересек отметку в 5 миллионов человек, получивших обе дозы вакцины Pfizer-BioNtech.

Отметим, что предыдущий раз такое же произошло 29 июня 2020 года.

Добавим, что по данным Worldometers.info, в мире уже зарегистрировали 145 820 661 случаев коронавируса, умерли чуть больше 3 миллионов человек (3 091 358) и выздоровели от COVID-19 – 123 717 480 по всему миру.

Антирейтинг по коронавирусу выглядит так:

США

Индия

Бразилия

Франция

Россия

Украина занимает 16 место в общем рейтинге и 8 место – в Европе. Выше нее, если брать страны европейского континента, рейтинг выглядит так:

Франция Россия Великобритания Италия Испания Германия Польша

Как сообщал "Телеграф", ранее, чтобы справиться с пандемией в Израиле ужесточали карантин.