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"Так было, есть и будет": в "Квартале 95" обещают продолжать шутить на острые политические темы

"Так было, есть и будет": в "Квартале 95" обещают продолжать шутить на острые политические темы
15:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:"Квартал 95" прокомментировал инцидент с номером на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

В студии "Квартал 95" заявляют, что их номера – это острая политическая сатира, несмотря на то, что это не нравится некоторым политикам, сообщает пресс-служба "Квартал 95"

"Почти каждый новый выпуск "Вечернего Квартала" становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. "Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры", - говорится в заявлении студии на странице в Фейсбуке.

В то же время "Квартал 95" сожалеет, что Национальный заслуженный академический народный хор им. Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке.

"Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", - сказано в сообщении.

Кроме того, студия поблагодарила министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского за его реакцию.

"Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", - говорится в заявлении.

Также пожелали министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову успехов и экономического скачка.

"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас", - добавили в "Квартале 95".

Как сообщалось, 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартала" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического народного хора им. Г. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала", вызвавший резкий общественный резонанс.

Гонтарева прокомментировала номер "Квартала 95" о поджоге ее дома

21 октября министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за участие Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки в номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

Сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко выступила против того, чтобы, по ее мнению, скомпрометировавший себя участием в скандальном номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома Гонтаревой Национальный заслуженного академического украинского народного хора Украины им.Веревки закрывал и открывал ближайшие сессии парламента.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что не оказывает влияния на создание контента "Квартала 95", а также что ему очень понравился номер студии с участием Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки на тему сгоревшего дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Вакарчук прокомментировал шутку "Квартала" над Гонтаревой

Милованов заявил, что внешние инвесторы ассоциируют "95 Квартал" с властью, и в условиях непонимания, насколько власть независима от Игоря Коломойского и других олигархов, шутки "Квартала" в отношении Гонтаревой могут и будут восприниматься инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не хотел бы комментировать ситуацию с высмеиванием студией "95 квартал" пожара в доме Гонтаревой, однако подчеркнул, что Украина - демократическое государство, и каждый волен шутить так, как ему заблагорассудится.

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Ирина Геращенко, Квартал-95, Игорь Коломойский, Алексей Гончарук, Вечерний Квартал, Валерия Гонтарева, Владимир Бородянский, Тимофей Милованов.
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