"Так было, есть и будет": в "Квартале 95" обещают продолжать шутить на острые политические темы

Новости Украины:"Квартал 95" прокомментировал инцидент с номером на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

В студии "Квартал 95" заявляют, что их номера – это острая политическая сатира, несмотря на то, что это не нравится некоторым политикам, сообщает пресс-служба "Квартал 95"

"Почти каждый новый выпуск "Вечернего Квартала" становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. "Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры", - говорится в заявлении студии на странице в Фейсбуке.

В то же время "Квартал 95" сожалеет, что Национальный заслуженный академический народный хор им. Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке.

"Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", - сказано в сообщении.

Кроме того, студия поблагодарила министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского за его реакцию.

"Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", - говорится в заявлении.

Также пожелали министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову успехов и экономического скачка.

"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас", - добавили в "Квартале 95".

Как сообщалось, 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартала" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического народного хора им. Г. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала", вызвавший резкий общественный резонанс.

21 октября министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за участие Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки в номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

Сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко выступила против того, чтобы, по ее мнению, скомпрометировавший себя участием в скандальном номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома Гонтаревой Национальный заслуженного академического украинского народного хора Украины им.Веревки закрывал и открывал ближайшие сессии парламента.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что не оказывает влияния на создание контента "Квартала 95", а также что ему очень понравился номер студии с участием Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки на тему сгоревшего дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Милованов заявил, что внешние инвесторы ассоциируют "95 Квартал" с властью, и в условиях непонимания, насколько власть независима от Игоря Коломойского и других олигархов, шутки "Квартала" в отношении Гонтаревой могут и будут восприниматься инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не хотел бы комментировать ситуацию с высмеиванием студией "95 квартал" пожара в доме Гонтаревой, однако подчеркнул, что Украина - демократическое государство, и каждый волен шутить так, как ему заблагорассудится.