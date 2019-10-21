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"Сгорела от стыда": Коломойский оценил номер "Квартала 95"

"Сгорела от стыда": Коломойский оценил номер "Квартала 95"
10:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Коломойский заявил, что ему очень понравился номер "Квартала 95" на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что не оказывает влияния на создание контента "Квартала 95", а также что ему очень понравился номер студии с участием Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки на тему сгоревшего дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Как сказал Коломойский комментарии "Радио Свобода", номер "Квартала 95" он не видел, но пообещал, что посмотрит. После он ответил журналистам издания "Браво" и добавил, что номер ему "очень понравился".

"По поводу того (понравилось - ред.), что "сгорела от стыда", - отметил он.

Он также добавил, что особенно ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

Кроме того, бизнесмен сказал, что не считает номер насмешкой над человеческим горем. "Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?"- отметил Коломойский.

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В то же время он опроверг информацию о том, что номер студии "Квартал 95" о поджоге дома Гонтаревой мог заказать именно он в ее День рождения.

"Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать по желанию. Во-вторых, я не участвовал и не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь Дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)", - сказал он.

Коломойский также добавил, что с не поддерживает связь со студией с сентября 2018 года и на политику их шуток не влияет.

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Квартал-95, Поджог, Игорь Коломойский, Валерия Гонтарева.
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