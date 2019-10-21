Руководитель хора Веревки извинился перед Гонтаревой (Видео)

Генеральный директор, художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г.Веревки Зеновий Коринец в интервью Укринформу взял на себя вину за скандальное выступление коллектива. "Этот мой поступок неэтичный по отношению к госпоже Валерии. Я принял неправильное решение, чтобы коллектив был в этой песне. Уже случилось, как случилось. Хочу попросить прощения у госпожи Валерии лично, как человек", - сказал он.