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Понедельник, 21.10.2019

Руководитель хора Веревки извинился перед Гонтаревой (Видео)

Генеральный директор, художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г.Веревки Зеновий Коринец в интервью Укринформу взял на себя вину за скандальное выступление коллектива. "Этот мой поступок неэтичный по отношению к госпоже Валерии. Я принял неправильное решение, чтобы коллектив был в этой песне. Уже случилось, как случилось. Хочу попросить прощения у госпожи Валерии лично, как человек", - сказал он.
Укринформ
Фото: Twitter
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14:58 Сегодня Телеграф
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