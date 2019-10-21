Гонтарева прокомментировала номер "Квартала 95" о поджоге ее дома

Новости Украины:Валерию Гонтареву оскорбил номер "Квартала 95".

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала номер студии «Квартала 95» о поджоге ее дома.

Комментарий она дала проекта Радио Свобода «Ньюзрум».

«Это стыд!!! Насмехаться над человеческим горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе!» – отметила Гонтарева, добавив, что о номере узнала от друзей.

Сама же программа, в которой был этот номер, вышла в эфир на канале «1+1» 19 октября, видео опубликовано на YouTube-канале «Квартала 95». Исполняли номер певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой.

«Касаемо цинизма «95-го Квартала» сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны», – добавила экс-глава НБУ. При этом судиться она не планирует ибо убеждена, что жалоба не будет иметь никакого результата.

В свою очередь министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой.

"Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", – написал он в своем Facebook.

Напомним: ночью 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой. В полиции Киевской области заявили, что рассматривают поджог как одну из версий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что поджог дома Гонтаревой — недопустимое проявление криминального давления.

В офисе президента заявили, что раскрытие этого преступления должно стать приоритетом для правоохранителей.