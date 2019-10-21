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Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения

Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
08:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора Веревки в номере "95 квартала".

Министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за участие Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки в номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", – написал Бородянский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В новом выпуске шоу "Вечерний квартала" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического народного хора им. Г. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала", вызвавший резкий общественный резонанс.

Гонтарева прокомментировала номер "Квартала 95" о поджоге ее дома

Как известно, утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

В Офисе президента заявили, что пожар в доме Гонтаревой – дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Квартал-95, Поджог, Валерия Гонтарева, Владимир Бородянский.
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