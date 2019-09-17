Скачать
Вторник, 17.09.2019
У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой
У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum

Детали расследования поджога дома Гонтаревой: первые фото

Детали расследования поджога дома Гонтаревой: первые фото
11:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Полиция квалифицировала поджог дома Гонтаревой как умышленное уничтожение имущества.

Полиция квалифицировала поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой как умышленное уничтожение имущества.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, ночью в полицию поступило сообщение о пожаре в доме.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что охранник услышал посторонний шум, а когда вышел во двор, то увидел возгорание кровли дома.

Также во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 3.00 неизвестное лицо, которое сейчас подозревается в совершении поджога, перелезало через забор домовладения.

С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Полиция выясняет все обстоятельства пожара и принимает меры по поиску и установлению лица, совершившего поджог дома.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, криминалистическая лаборатория, следователи и криминальная полиция областного управления полиции, подразделение криминального анализа.

В "Европейской солидарности" отреагировали на поджег дома экс-главы НБУ

Как сообщалось , экс-глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что неизвестные сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога дома бывшего главы НБУ.

По информации в СМИ, 26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Киев, Нацбанк, Валерия Гонтарева, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
03 Viber представил новую функцию
04 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
05 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Не забудьте зонтик: &quot;осенний&quot; прогноз погоды 17 сентября
"Осенний" прогноз погоды 17 сентября
Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)
Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь