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В "Европейской солидарности" отреагировали на поджег дома экс-главы НБУ

В "Европейской солидарности" отреагировали на поджег дома экс-главы НБУ
11:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:"Европейская солидарность" требует от власти положить конец "террору" против Гонтаревой.

Партия "Европейская солидарность" заявляет, что в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой осуществляется террор и требует от действующей власти предпринять меры для его прекращения.

"Поджог частного дома Гонтаревой - это не случайность, а результат регулярных публичных угроз. Не исключаем, что во власти есть представители, которые имеют мотивы мести Гонтаревой. Обращаем также внимание, что поджог автомобиля детей политика остался без никакой реакции власти. Показательное бездействие правоохранительных органов по этим публичным угрозам и действиям наталкивает на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор в отношении проукраинских сил", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.

В "Европейской солидарности" отмечают, что именно сейчас в Украине работает миссия МВФ, "которая очевидно, будет считать кампанию террора против оппозиции явным признаком ухудшения инвестиционного климата", и что затягивание расследования кампании террора в отношении Гонтаревой "будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности".

У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой

В партии убеждены, что эта кампания является местью "за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ".

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Все по теме:

Верховная Рада, НБУ, Киев, Нацбанк, Валерия Гонтарева, Европейская солидарность.
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