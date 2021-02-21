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"Хайпово проходим пандемию": фото из Буковеля и Ивано-Франковска сравнили в сети

"Хайпово проходим пандемию": фото из Буковеля и Ивано-Франковска сравнили в сети
08:19 Сегодня Телеграф

В сети появились фотографии из Буковеля и Ивано-Франковска, сделанные в один день. По ним можно сделать вывод, насколько по разному проходит карантин в областном центре и курорту неподалеку.

Кадры на своей странице в facebook опубликовал львовский врач Тарас Жиравецкий. На одном фото изображен мобильный госпиталь в Богородчанах (окрестности Ивано-Франковска), а на второй – туристический ажиотаж на курорте Буковель.

"Буковель и Ивано-Франковск сегодня… отдых и госпиталь, два фото из сети. Мы таки хайпово проходим пандемию. Буковельская вакцина в действии… А все говорили, что 2020 год был сложным – 2021-й таки оригинальнее", – написал Жиравецкий.

"Или кого-то цепями тянет на массовые мероприятия, будь то приговор суда должны выполнить? Каждый из людей не верит в существование вируса, не хочет носить маски, говорит, что все должны переболеть, что есть масса других болезней, ковид- обычный грипп ... А потом виноваты империалисты, олигархи, власть, врачи ...",- комментируют возмущенные пользователи в сети.

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В Ивано-Франковской области усиливают меры по борьбе с распространением Covid-19. Местные власти заявили об ужесточении карантина с 22 февраля.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Буковель, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Ива-Франковск.
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