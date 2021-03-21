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"Бить окна ОП мы не планировали": организаторы рассказали, что пошло не так на акции за Стерненко

"Бить окна ОП мы не планировали": организаторы рассказали, что пошло не так на акции за Стерненко
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Один из организаторов акции в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта, а также лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов рассказал, что у здания Офиса президента планировали провести "перформанс", однако никто не планировал бить стекла и закидывать здание дымовыми шашками. 

Об этом он рассказал в комментарии hromadske

Филимонов рассказал, что после акций 27 февраля, когда на улицы вышли тысячи людей, президент Владимир Зеленский никак на это не отреагировал, поэтому последняя акция получила название "Если не слышишь - увидишь".  

"Готовился перфоманс, но битье окон, запуск дымовых шашек в здание - этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие игры, мифические "соросята", - сказал он. 

По его словам, это первая подобная демонстрация для привлечения внимания президента. Филимонов добавил, что произошедшее накануне было "настоящим гневом народа" и если Зеленский не отреагирует, то это "очень плохо закончится". 

Кроме того, он сказал, что считает акцию мирной, поскольку на ней никто не пострадал.  

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Как сообщалось ранее, 23 марта Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения

Сразу после этого по всей стране начались акции протеста, а в Киеве между демонстрантами и силовиками произошли столкновения

20 марта группа сторонников активиста пошла на штурм здания ОП, разрисовала стены, разбила стекло входной двери, а также запустила фейерверки. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 3,104

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Киев, Протесты, Сергей Филимонов, Сергей Стерненко, ОПУ.
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