Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Без операций не обходится: врач рассказал о новом осложнении после коронавируса
Без операций не обходится: врач рассказал о новом осложнении после коронавируса

Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко

Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook/Сергей Руденко

Сторонники осужденного одесского активиста Сергея Стерненко в субботу, 20 марта, вечером устроили погром у Офиса президента. Участники акции требовали освободить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и главу МВД Арсена Авакова. Полиция не вмешивалась.

«Телеграф» поинтересовался у экспертов, кто может стоять за этими акциями, а также, кому выгодна созданная ими картинка.

Руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко отмечает:

«Бросается в глаза то, что большинство участников акции связаны в той или иной степени с бывшим президентом Петром Порошенко («Рух опору капітуляції», «Демократична сокира», «Вільні люди»), при поддержке национал-радикалов и ультрас, а также людей, близких к структурам Джорджа Сороса в Украине. Как результат - вышел такой себе взрывной коктейль, при котором задекларированный митинг за честные суды и пересмотр дела Стерненко перерос в форменное хулиганство».

По мнению эксперта, это событие показало кризис среды, сформировавшейся вокруг Порошенко.

«Подобные методы являются скорее признаком бессилия, чем демонстрацией силы, - поясняет Кость Бондаренко. – Полученная картинка привела к обратному эффекту - народ в массе своей возмутился увиденному. Если после всего этого не будут проведены необходимые действия, направленные на наведение порядка и установление законности, то можно говорить о кризисе правоохранительных органов».

Офис президента после погрома 21.03.2021

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан подчеркивает, что события, которые произошли у Офиса президента, украинское общество восприняло неоднозначно.

«С одной стороны, имеем благородное дело - защита прав патриота, который в результате действий недореформированном правоохранительной и судебной системы, оказался за решеткой. С другой - есть проявление акта вандализма и атака на государственное учреждение», - подчеркивает эксперт.

Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление

Он отмечает, что заявления официальных лиц и материалы СМИ по этому поводу пока ясности не дают и заставляют общественность самостоятельно искать ответ на вопрос «Что это было?».

Александр Курбан продолжает: «Ситуация крайне запутанная. В Древнем Риме, в таких случаях говорили: «не понимаешь, что происходит, спроси себя, кому это выгодно». Итак, что мы имеем сегодня? На утро следующего дня, после событий у Офиса президента, мы, по факту, имеем яркую картинку, на которой украинские радикалы атакуют государственное учреждение, совершая беспорядок и погром. Они требуют освобождения своего товарища и угрожают более существенными последствиями. Из уст приближенных к Офису президента лидеров общественного мнения и СМИ звучат обвинения в сторону умеренной оппозиции и намеки на то, что все это организовал Порошенко. Так же выглядят сообщения о вчерашних событиях в российских СМИ и украинских прокремлевских СМИ».

Политтехнолог акцентирует, что ход событий на самой акции для многих опытных протестующих выглядел довольно странным.

«Правоохранителей было не так много по сравнению с другими протестными мероприятиями, которые происходили в последнее время. Не было металлодетекторов на входе на Банковую. Полиция не мешала тем протестующим, которые раскрашивали стены и ломали двери в Офисе президента. Как-то всё это было очень нетипично, - считает Александр Курбан. – Звучат версии о провокационных действиях отдельных протестующих, которые присоединились к мирной акции протеста. Речь идет даже о возможной спецоперации в стиле «штурм Капитолия», по аналогии с событиями 6 января этого года в Вашингтоне. В соцсетях идет активное обсуждение различных версий. Сторонники разных политических сил приводят свои аргументы. Но подавляющее большинство осуждает акт вандализма и выражает мнение, что в цивилизованном, демократическом государстве так поступать нельзя».

ОП 21.03.2021 после погрома сторонников Стерненко

Озвученные версии позволяют предположить, что акции вандализма могут быть выгодны не только оппозиции, но и властям, в частности МВД и ОП.

Ранее «Телеграф» рассказал, что известно о задержанном полицией Владе Сорде (Стафийчуке) – одном из наиболее активных участников вчерашней акции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 173

Все по теме:

Протесты, Кость Бондаренко, Петр Порошенко, Погромы, Сергей Стерненко, Офис Президента, Александр Курбан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
03 Стало известно, как у Зеленского восприняли погромы ОП
04 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
05 Собрались в Украину? В сеть попало видео переброски российской военной техники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)
Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)
В Одессе дебошир забрызгал газом пенсионера в трамвае (фото)
В Одессе дебошир забрызгал газом пенсионера в трамвае (фото)
Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть
Водку со стола убрали, а рюмку забыли: фото и видео отдыха Путина с Шойгу в тайге повеселили сеть
&quot;Все может случиться&quot;: тренеры &quot;Голосу країни&quot; рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
"Все может случиться": тренеры "Голосу країни" рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь