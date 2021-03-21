Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко

Сторонники осужденного одесского активиста Сергея Стерненко в субботу, 20 марта, вечером устроили погром у Офиса президента. Участники акции требовали освободить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и главу МВД Арсена Авакова. Полиция не вмешивалась.

«Телеграф» поинтересовался у экспертов, кто может стоять за этими акциями, а также, кому выгодна созданная ими картинка.

Руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко отмечает:

«Бросается в глаза то, что большинство участников акции связаны в той или иной степени с бывшим президентом Петром Порошенко («Рух опору капітуляції», «Демократична сокира», «Вільні люди»), при поддержке национал-радикалов и ультрас, а также людей, близких к структурам Джорджа Сороса в Украине. Как результат - вышел такой себе взрывной коктейль, при котором задекларированный митинг за честные суды и пересмотр дела Стерненко перерос в форменное хулиганство».

По мнению эксперта, это событие показало кризис среды, сформировавшейся вокруг Порошенко.

«Подобные методы являются скорее признаком бессилия, чем демонстрацией силы, - поясняет Кость Бондаренко. – Полученная картинка привела к обратному эффекту - народ в массе своей возмутился увиденному. Если после всего этого не будут проведены необходимые действия, направленные на наведение порядка и установление законности, то можно говорить о кризисе правоохранительных органов».

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан подчеркивает, что события, которые произошли у Офиса президента, украинское общество восприняло неоднозначно.

«С одной стороны, имеем благородное дело - защита прав патриота, который в результате действий недореформированном правоохранительной и судебной системы, оказался за решеткой. С другой - есть проявление акта вандализма и атака на государственное учреждение», - подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что заявления официальных лиц и материалы СМИ по этому поводу пока ясности не дают и заставляют общественность самостоятельно искать ответ на вопрос «Что это было?».

Александр Курбан продолжает: «Ситуация крайне запутанная. В Древнем Риме, в таких случаях говорили: «не понимаешь, что происходит, спроси себя, кому это выгодно». Итак, что мы имеем сегодня? На утро следующего дня, после событий у Офиса президента, мы, по факту, имеем яркую картинку, на которой украинские радикалы атакуют государственное учреждение, совершая беспорядок и погром. Они требуют освобождения своего товарища и угрожают более существенными последствиями. Из уст приближенных к Офису президента лидеров общественного мнения и СМИ звучат обвинения в сторону умеренной оппозиции и намеки на то, что все это организовал Порошенко. Так же выглядят сообщения о вчерашних событиях в российских СМИ и украинских прокремлевских СМИ».

Политтехнолог акцентирует, что ход событий на самой акции для многих опытных протестующих выглядел довольно странным.

«Правоохранителей было не так много по сравнению с другими протестными мероприятиями, которые происходили в последнее время. Не было металлодетекторов на входе на Банковую. Полиция не мешала тем протестующим, которые раскрашивали стены и ломали двери в Офисе президента. Как-то всё это было очень нетипично, - считает Александр Курбан. – Звучат версии о провокационных действиях отдельных протестующих, которые присоединились к мирной акции протеста. Речь идет даже о возможной спецоперации в стиле «штурм Капитолия», по аналогии с событиями 6 января этого года в Вашингтоне. В соцсетях идет активное обсуждение различных версий. Сторонники разных политических сил приводят свои аргументы. Но подавляющее большинство осуждает акт вандализма и выражает мнение, что в цивилизованном, демократическом государстве так поступать нельзя».

Озвученные версии позволяют предположить, что акции вандализма могут быть выгодны не только оппозиции, но и властям, в частности МВД и ОП.

Ранее «Телеграф» рассказал, что известно о задержанном полицией Владе Сорде (Стафийчуке) – одном из наиболее активных участников вчерашней акции.