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После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно

После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно
09:50 Сегодня Телеграф Facebook

Во время акции сторонников осужденного активиста Сергея Стерненко в Киеве под Офисом президента Украины в субботу, 20 марта, полиция задержала одного из наиболее активных ее участников – Влада Сорда (Стафийчука).

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в соцсети Facebook.

"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В главке проинформировали, что следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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В полиции не называют имени задержанного, однако опубликовали видео, на котором мужчина разбивает стекла двери на входе в здание Офиса президента.

Вместе с тем, имя задержанного, а также некоторые подробности о нем, рассказала на своей странице в Facebook ветеран АТО/ООС на Донбассе, ее сослуживец Лера Бурлакова.

"Кто не в курсе - задержанный вчера под ОП Влад Сорд (Стафийчук) прошел Майдан, Иловайск (где получил травму спины очень серьезную, когда под обстрелом перевернулся грузовик). Воевал в ПС (Правый сектор – ред.). Потерял в ДАП (Донецкий аэропорт – ред.) одного из ближайших друзей - это Север был, самый молодой погибший киборг", - написала она в воскресенье утром.

После этого, по ее словам, служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" (Сухопутные войска Вооружённых сил Украины),в составе которой воевал на шахте Бутовка.

Влад Сорд_1

"Он автор гимна 93 бригады: "...дымом занесена, пулями скроена, бригада, делает из человека воина". Замечательный поэт. Впоследствии работал в пресс-службе бригады. Затем вместе с женой основал в Виннице издательство, писал, воспитывал котов", - написала Бурлакова.

В комментариях она также сообщила, что сейчас задержанному Сорду "должны избрать меру пресечения".

Как сообщалось, вечером 20 марта в центре Киева у здания Офиса президента Украины проходила акция сторонников осужденного одесского активиста Сергея Стерненко, в ходе которой некоторые ее участники разрисовали фасад здания различными надписями, а также разбили несколько стекол и подожгли табличку "Президент України".

Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения за якобы похищение в 2015 году депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". 

19 марта на очередном заседании суда Стерненко оставили под стражей

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Хулиганство, Акция, Задержанный, Ветеран, Офис Президента, Влад Сорд.
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