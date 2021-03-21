Все этажи были в дыму: во что превратилось здание ОП после беспорядков и во сколько обойдется восстановление (видео)

Повреждения, которые были нанесены зданию Офиса президента во время беспорядков 20 марта оценили в более чем 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Офис президента". Там также поделились видео с места событий.

"Согласно экспертным оценкам, повреждения были нанесены всем этажам здания, поскольку они были заполнены дымом, и при этом нужно начать отмывать краску в течение 72 часов, из-за того, что та может въесться в гранит и значительно возвысить суммы убытков.

Стоит отметить, что первые два этажа здания были возведены в конце XIX века, а остальные достроены в начале ХХ века", - отмечается в сообщении.

Видео как выглядит сейчас здание ОП:

Стоит напомнить, что 21 марта в сети показали, как выглядит Офис Зеленского после погрома.