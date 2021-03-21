Стены в краске, разбитые окна: как выглядит Офис Зеленского сегодня (фото, видео)

После штурма Офиса президента Украины сторонниками осужденного активиста Сергея Стерненко 20 марта здание так и не отмыли.
Об этом 21 марта сообщили в Телеграм-канале "PavlovskyNews". Там также поделились кадрами с места событий.
На фото можно увидеть разрисованные стены свастикой, разбитые окна и подожженную табличку "Президент Украины" - все осталось как было 20 марта вечером.
В Телеграм-канале "Политика Страны" сообщили, что полицейские, работающие возле ОП запрещают приближаться к зданию ближе чем на 15 метров.
На данный момент возле здания находится несколько телевизионных групп и дежурят два десятка полицейских.
Фото и видео с места событий:
Стоит напомнить, что после погрома ОП 20 марта в сети осудили действия сторонников осужденного активиста Сергея Стерненко.