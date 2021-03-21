Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта
Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта
Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского
"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского

"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского

"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского
09:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

После попытки штурма Офиса президента сторонниками осужденного активиста Сергея Стерненко 20 марта в сети осудили действия протестующих.

"Последний раз подобную дичь я видела в Донецке в мае 2014го, когда люмпены громили банкоматы и били окна в отделениях банков...Тогда я была в шоке от дикарей. Последний раз я видела как топчут и жгут символы государства Украина под восторженные вопли толпы в декабре 2014го в Донецке", - написала в своем Фейсбук волонтер Лили Сова. Пост она проиллюстрировала фото последствий акции.

Медсестра в Павлоградском центре Военно-Патриотического Клуба "Айдар" Людмила Калинина также высказалась об этих событиях.

"На мой взгляд это провокация. Это перебор. Это дикость", - написала она.

Журналист Дмитрий Гнап также поделился свои мнением по данному поводу.

"В акции в поддержку Сергея Стерненко есть одна примечательная деталь. Во время нее частная собственность ни одного гражданина Украины не пострадала. Украинцы оказались более цивилизованными американцев, которые мародеры частные лавочки во время протестов. И более цивилизованными французов, которые часто, протестуя, жгут машины горожан", - подчеркнул он.

Несколько иная точка зрения у журналиста Юрия Бутусова.

"Офис Ермака опозорить не сложно. Никто не выйдет в его поддержку по доброй воле. Офис не стал мобилизующим центром страны, не создал ценностей, которые общество захотело бы защищать.

Офис боится отвечать перед демонстрантами за свои действия и бездействие, это центр заноса кэша и позвоночного права в нескольких кабинетах.

Это правда. Но правда и в том, что здание на Банковой принадлежит народу Украины. Это народ будет платить за разбитые окна и сожженные таблички", - считает он.

 

 

В то же время депутат Полтавского горсовета VIII созыва Дедюхин Александр также поделился своим мнением о происходящим.

"Ранее никому, кроме явных сепаров, даже в голову не приходило поносить национальные символы. Вот эту дрянь на фото сделал Зеленский своим постоянным пренебрежением к Украине и ко всем государственным институтам", - написал он.

Депутат Одесского облсовета Александр Ройтбурд также высказался по данному поводу.

"Я за свободу Стерненко... я против изгаженных стен Офиса президента... вандализм обесценивает протест", - подчеркнул он.

Вот что думает о произошедшем возле Офиса Зеленского адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская:

 

В 2015 году Стерненко объявили подозрение в похищении депутата райсовете Одесчины Сергея Щербича, сам же активист говорил, что сторона обвинения не имеет доказательств, а дело построено исключительно на заявлениях Щербича. 

Несмотря ни на что решение о заключении приняли 23 февраля 2021 года и сразу же после этого в Украине начались акции протеста. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 565

Все по теме:

Киев, Украина, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
03 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
04 Принц Чарльз и герцогиня Камилла очаровали сеть весенним снимком, сделанным в их саду в Хайгров-Хаус
05 Заробитчан все меньше волнует война и Украина (свежий опрос)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно
После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно
&quot;Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера&quot;: Жириновский призвал атаковать Украину &quot;без объявления войны&quot; (видео)
"Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
Украина &quot;пасет задних&quot; в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Украина "пасет задних" в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта
Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь