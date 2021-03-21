"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского

После попытки штурма Офиса президента сторонниками осужденного активиста Сергея Стерненко 20 марта в сети осудили действия протестующих.

"Последний раз подобную дичь я видела в Донецке в мае 2014го, когда люмпены громили банкоматы и били окна в отделениях банков...Тогда я была в шоке от дикарей. Последний раз я видела как топчут и жгут символы государства Украина под восторженные вопли толпы в декабре 2014го в Донецке", - написала в своем Фейсбук волонтер Лили Сова. Пост она проиллюстрировала фото последствий акции.

Медсестра в Павлоградском центре Военно-Патриотического Клуба "Айдар" Людмила Калинина также высказалась об этих событиях.

"На мой взгляд это провокация. Это перебор. Это дикость", - написала она.

Журналист Дмитрий Гнап также поделился свои мнением по данному поводу.

"В акции в поддержку Сергея Стерненко есть одна примечательная деталь. Во время нее частная собственность ни одного гражданина Украины не пострадала. Украинцы оказались более цивилизованными американцев, которые мародеры частные лавочки во время протестов. И более цивилизованными французов, которые часто, протестуя, жгут машины горожан", - подчеркнул он.

Несколько иная точка зрения у журналиста Юрия Бутусова.

"Офис Ермака опозорить не сложно. Никто не выйдет в его поддержку по доброй воле. Офис не стал мобилизующим центром страны, не создал ценностей, которые общество захотело бы защищать.

Офис боится отвечать перед демонстрантами за свои действия и бездействие, это центр заноса кэша и позвоночного права в нескольких кабинетах.

Это правда. Но правда и в том, что здание на Банковой принадлежит народу Украины. Это народ будет платить за разбитые окна и сожженные таблички", - считает он.

В то же время депутат Полтавского горсовета VIII созыва Дедюхин Александр также поделился своим мнением о происходящим.

"Ранее никому, кроме явных сепаров, даже в голову не приходило поносить национальные символы. Вот эту дрянь на фото сделал Зеленский своим постоянным пренебрежением к Украине и ко всем государственным институтам", - написал он.

Депутат Одесского облсовета Александр Ройтбурд также высказался по данному поводу.

"Я за свободу Стерненко... я против изгаженных стен Офиса президента... вандализм обесценивает протест", - подчеркнул он.

Вот что думает о произошедшем возле Офиса Зеленского адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская:

В 2015 году Стерненко объявили подозрение в похищении депутата райсовете Одесчины Сергея Щербича, сам же активист говорил, что сторона обвинения не имеет доказательств, а дело построено исключительно на заявлениях Щербича.

Несмотря ни на что решение о заключении приняли 23 февраля 2021 года и сразу же после этого в Украине начались акции протеста.